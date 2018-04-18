Учёные из НГТУ разработали новые шурупы для лечения спины

Шурупы сделаны из высокопрочной керамики
Шурупы сделаны из высокопрочной керамики

Учёные НГТУ разработали шурупы из сверхпрочной керамики для операций на позвоночнике


Разработка проводилась на кафедре материаловедения в машиностроении НГТУ. Сообщается, что материал, из которого сделаны шурупы, гораздо дешевле и надёжнее мировых аналогов.


«Изделие применимо в хирургии и ортопедии <…>. Одна из главных особенностей разработки не цена, а новый материал. При вкручивании в кость во время операций новое изделие сохраняется в целостности, тогда как изделие из обычной керамики крошится. Новый материал увеличивает показатели устойчивости изделия к разрушению», — сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.


Повышенной прочности удалось добиться за счёт использования сложных соединений, таких как оксид алюминия с алюмомагнезиальной шпинелью. Кроме того, керамические шурупы не вызывают аллергии и не требуют замены.


«Первые опытные образцы разработали в 2015 году, а потом всё это тестировалось, менялось. Сейчас это уже готовый к испытаниям на животных продукт», — резюмировал в беседе с корреспондентом НГС Юрий Лобанов.


По словам разработчика Нины Черкасовой, в мире еще нет аналогов керамических шурупов. «В основном используются металлические шурупы или когда металл с соединениями, а чисто керамических ещё не было. Используются только пластины керамические. Главное в нашей разработке — это отсутствие воспалений при использовании керамических шурупов, а также то, что не надо делать повторную операцию. Металлические шурупы надо менять раз в несколько лет», — рассказала ученая корреспонденту НГС. 


В начале месяца учёные НГТУ представили новое программное обеспечение, которое поможет вести поиски нефти в Арктике.

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