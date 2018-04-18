Учёные из НГТУ разработали новые шурупы для лечения спины

Шурупы сделаны из высокопрочной керамики

Учёные НГТУ разработали шурупы из сверхпрочной керамики для операций на позвоночнике





Разработка проводилась на кафедре материаловедения в машиностроении НГТУ. Сообщается, что материал, из которого сделаны шурупы, гораздо дешевле и надёжнее мировых аналогов.





«Изделие применимо в хирургии и ортопедии <…>. Одна из главных особенностей разработки не цена, а новый материал. При вкручивании в кость во время операций новое изделие сохраняется в целостности, тогда как изделие из обычной керамики крошится. Новый материал увеличивает показатели устойчивости изделия к разрушению», — сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.





Повышенной прочности удалось добиться за счёт использования сложных соединений, таких как оксид алюминия с алюмомагнезиальной шпинелью. Кроме того, керамические шурупы не вызывают аллергии и не требуют замены.





«Первые опытные образцы разработали в 2015 году, а потом всё это тестировалось, менялось. Сейчас это уже готовый к испытаниям на животных продукт», — резюмировал в беседе с корреспондентом НГС Юрий Лобанов.







По словам разработчика Нины Черкасовой, в мире еще нет аналогов керамических шурупов. «В основном используются металлические шурупы или когда металл с соединениями, а чисто керамических ещё не было. Используются только пластины керамические. Главное в нашей разработке — это отсутствие воспалений при использовании керамических шурупов, а также то, что не надо делать повторную операцию. Металлические шурупы надо менять раз в несколько лет», — рассказала ученая корреспонденту НГС.





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