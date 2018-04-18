Школьница попала под колёса «Тойоты Витц»: пострадавшую увезли врачи

Сбитую девочку забрала «скорая помощь»

Утром 18 апреля женщина за рулём «Тойоты Витц» сбила ребёнка в Кировском районе Новосибирска.







ДТП произошло в 8:20 в микрорайоне «Бугринская роща» — возле дома № 25А на улице Аникина.







«Автомобиль Toyota Vitz двигался по улице Аникина со стороны улицы Обогатительной в сторону улицы Тюменской. Женщина 1967 года рождения совершила наезд вне зоны пешеходного перехода на девочку одиннадцати лет», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







По его словам, пострадавшую девочку увезли врачи. В каком она состоянии, пока неизвестно.







Происшествие случилось на улице Аникина недалеко от одноимённой остановки





В начале этого месяца на улице Кропоткина под автомобиль попал мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу. Ребёнка сбила девушка на «Тойоте Хайлюкс Сурф».