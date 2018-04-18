Школьница попала под колёса «Тойоты Витц»: пострадавшую увезли врачи
Утром 18 апреля женщина за рулём «Тойоты Витц» сбила ребёнка в Кировском районе Новосибирска.
ДТП произошло в 8:20 в микрорайоне «Бугринская роща» — возле дома
«Автомобиль Toyota Vitz двигался по улице Аникина со стороны улицы Обогатительной в сторону улицы Тюменской. Женщина 1967 года рождения совершила наезд вне зоны пешеходного перехода на девочку одиннадцати лет», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По его словам, пострадавшую девочку увезли врачи. В каком она состоянии, пока неизвестно.
В начале этого месяца на улице Кропоткина под автомобиль попал мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу. Ребёнка сбила девушка на «Тойоте Хайлюкс Сурф».
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Владиславом Савченковым