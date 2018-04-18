Выезд из «Родников» погрузился в пробку: в Калининском районе укладывают асфальт

Ремонт дорог осложнил проезд по Калининскому району. Фото из архива НГС

Утром 18 апреля новосибирские водители встали в серьёзную пробку на выезде из микрорайона «Родники»: проехать стало сложнее из-за ремонта дороги на перекрёстке с улицей Объединения.







По данным сервиса Яндекс.Карты, внушительный затор тянется к улице Объединения по безымянному проезду от кольца на пересечении Мясниковой и Курчатова. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 3 км/ч.





На перекрёстке с Объединения идут дорожные работы: пользователи Яндекс.Карт отмечают, что в этом месте асфальт кладут.





В целом уровень пробок в восьмом часу утра оценивался на 3–4 балла





Ранее в мэрии Новосибирска рассказывали, какие участки дорог в этом году отремонтируют первыми — в их числе был и отрезок улицы Объединения в районе железнодорожного переезда.