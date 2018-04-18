Выезд из «Родников» погрузился в пробку: в Калининском районе укладывают асфальт

Ремонт дорог осложнил проезд по Калининскому району. Фото из архива НГС
Ремонт дорог осложнил проезд по Калининскому району. Фото из архива НГС

Утром 18 апреля новосибирские водители встали в серьёзную пробку на выезде из микрорайона «Родники»: проехать стало сложнее из-за ремонта дороги на перекрёстке с улицей Объединения.


По данным сервиса Яндекс.Карты, внушительный затор тянется к улице Объединения по безымянному проезду от кольца на пересечении Мясниковой и Курчатова. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 3 км/ч. 


На перекрёстке с Объединения идут дорожные работы: пользователи Яндекс.Карт отмечают, что в этом месте асфальт кладут.


В целом уровень пробок в восьмом часу утра оценивался на 3–4 балла
В целом уровень пробок в восьмом часу утра оценивался на 3–4 балла


Ранее в мэрии Новосибирска рассказывали, какие участки дорог в этом году отремонтируют первыми — в их числе был и отрезок улицы Объединения в районе железнодорожного переезда. 

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