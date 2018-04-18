Выезд из «Родников» погрузился в пробку: в Калининском районе укладывают асфальт
Утром 18 апреля новосибирские водители встали в серьёзную пробку на выезде из микрорайона «Родники»: проехать стало сложнее из-за ремонта дороги на перекрёстке с улицей Объединения.
По данным сервиса Яндекс.Карты, внушительный затор тянется к улице Объединения по безымянному проезду от кольца на пересечении Мясниковой и Курчатова. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 3 км/ч.
На перекрёстке с Объединения идут дорожные работы: пользователи Яндекс.Карт отмечают, что в этом месте асфальт кладут.
Ранее в мэрии Новосибирска рассказывали, какие участки дорог в этом году отремонтируют первыми — в их числе был и отрезок улицы Объединения в районе железнодорожного переезда.
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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)