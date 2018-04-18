Энтузиасты из Новосибирска выпустили фильм о коррупции и переселении на Марс

Кадр из фильма «Вы держитесь здесь»
Кадр из фильма «Вы держитесь здесь»

Новосибирские энтузиасты из творческого объединения Moroshka выпустили короткометражный фильм «Вы держитесь здесь». Лента рассказывает историю пенсионера, который живет в доме-развалюхе и пытается добиться правды от чиновников.


(Осторожно, спойлеры, перед прочтением посмотрите фильм).


В беседе с корреспондентом НГС Павел Щекатурин, автор сценария и режиссер фильма, рассказал, что идея короткометражки пришла к нему в буквальном смысле во сне.



«Данная идея мне пришла во сне», — рассказывает собеседник издания. «Будто нет никакой коррупции, а на самом деле чиновники экономят бюджет, чтоб всех нас спасти от метеорита и переселить на Марс. Вот такой странный сон».


По словам режиссера, бюджет проекта, если не считать стоимость оборудования, составил 30-40 тысяч рублей. В съемках «Вы держитесь здесь» приняли участие актёры-любители. В общей сложности на производство короткометражки потребовалось 9 месяцев — работа над лентой стартовала в июле прошлого года.


«Вы держитесь здесь» — не первая короткометражка творческого объединения Moroshka. В мае прошлого года НГС писали о фильме «Гад», авторами которого также стали новосибирцы.

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