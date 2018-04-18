Водитель грузовика при перестроении врезался в «Тойоту»
Вчера во второй половине дня на улице Ипподромской произошло столкновение Toyota и грузовика DAF.
По информации сотрудников службы аварийных комиссаров «Альянс», большегруз двигался по Ипподромской.
«<…> У дома 16/1 в сторону Фрунзе и при перестроении столкнулся с Toyota», — сообщают аваркомы.
От удара легковушка отлетела в машину марки Mazda.
В аварии никто не пострадал, уточняют аварийные комиссары.
Напомним, вчера утром авария с участием грузовика Scania перекрыла движение по площади Энергетиков.
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Сергей Жигальцев
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»