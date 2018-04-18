Водитель грузовика при перестроении врезался в «Тойоту»

Авария произошла у дома 16/1, сообщают аварийные комиссары 
Авария произошла у дома 16/1, сообщают аварийные комиссары 

Вчера во второй половине дня на улице Ипподромской произошло столкновение Toyota и грузовика DAF.


По информации сотрудников службы аварийных комиссаров «Альянс», большегруз двигался по Ипподромской.


«<…> У дома 16/1 в сторону Фрунзе и при перестроении столкнулся с Toyota», — сообщают аваркомы.


От удара легковушка отлетела в машину марки Mazda.


В аварии никто не пострадал, уточняют аварийные комиссары.


Напомним, вчера утром авария с участием грузовика Scania перекрыла движение по площади Энергетиков.

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