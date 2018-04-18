Новосибирский художник создал миниатюрную фигурку талисмана чемпионата мира по футболу 2018

Мастер признается, что сложнее всего было создать футбольный мяч, голову и пальцы фигурки 
Мастер признается, что сложнее всего было создать футбольный мяч, голову и пальцы фигурки 

Новосибирский художник-миниатюрист Владимир Анискин создал объемную фигурку талисмана чемпионата мира по футболу 2018.


В беседе с корреспондентом НГС энтузиаст рассказал, что он просто не мог пройти мимо такого спортивного события.


«Чемпиона мира по футболу в России — это нетривиальное событие. Это будет впервые, поэтому мимо такого события я своим творчеством пройти не мог. Я уже делал эмблему чемпионата мира на срезе рисового зёрнышка, вот теперь я официальный талисман сделал и в планах у меня сделать кубок чемпионский», — рассказывает художник.


Высота миниатюрного Забиваки составляет всего 1,5 миллиметра. Собеседник редакции пояснил, что сложнее всего было воссоздать футбольный мяч, голову и пальцы.


«<…> Дело в том, что он [футбольный мяч] — маленький объект, он должен быть круглый и ещё чёрно-белый — эти пятнышки должны вот так симметрично по по всей поверхности мяча располагаться. Этого сложно было добиться», — поясняет автор работы.


Десятый номер на спине фигурки появился не просто так 
Десятый номер на спине фигурки появился не просто так 


На спине миниатюрного Забиваки расположен №10. По словам художника, «десятка» в качестве номера была выбрана не просто так.


«Я не большой специалист по футболу, но Интернет подсказывает, что десятый номер, как правило, резервируют за такими игроками, которые могут переломить ход игры, которые являются лидерами своей команды», — уточняет Владимир.


Забивака — не первая работа художника, которая получила известность в Интернете. В марте прошлого года Владимир Анискин создал крошечные композиции из стержня автоматического карандаша по случаю 8 марта.

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