В бункере метро показали комедию XVII века с откровенными нарядами

Премьера «Первого театра» прошла с аншлагом

Вечером 17 апреля «Первый театр» показал премьеру известной комедии «Тартюф» Жана-Батиста Мольера — в современной постановке актёры устроили fashion-шоу и читали рэп со стихами из пьесы XVII века.



Премьера спектакля прошла сегодня в лофте «Подземка» — спектакль собрал полный зал.



Новая постановка пьесы «Тартюф», которую Мольер написал в 1664 году, — это современная интерпретация комедии, в которой актёры, одетые в экстравагантные и довольно откровенные костюмы в стиле fashion-шоу, не только произносят оригинальный текст, но и поют и читают рэп.





Сюжет остался практически таким же, как в оригинале: в пьесе обманщик втирается в доверие к богатой семье





Художественное оформление современное, актёры одеты в экстравагантные костюмы как на fashion-шоу или на рок-концерте



Сюжет остался практически неизменным: в доверие к обеспеченному аристократу, хозяину дома, втирается набожный и бедный молодой человек по имени Тартюф, за которого глава семьи хочет выдать замуж дочь. Но потом выяснятся, что он не наивный простак, а манипулятор, который желает лишь завладеть богатством семьи.





Артисты не только читают оригинальный текст, но и зачитывают его в рэп-стиле





По словам режиссёра, спектакль сделали более современным, чтобы он был ближе зрителю



«Семейка Оргон, куда попадает Тартюф и начинает обманывать всё семейство, это очень модная, богатая семейка, где папа заработал большой капитал — по нашей интерпретации, а семья живёт без забот на его деньги. Это мажоры, прожигатели жизни, модники и модницы. На их голову все беды и сваливаются. Конечно, это спектакль о современности, это не историческая драма в стиле мушкетёров.



Это же про наш мир, про проблемы, которые и тогда были, и сейчас будут. Там же такие простые вещи как предательство, обман, любовь, нелюбовь, как люди добиваются своей цели путём обмана, а про это всегда интересно», — объяснил корреспонденту НГС режиссёр спектакля Павел Южаков.





Тартюф считается комедией, но всё же с элементами драмы, признался режиссёр





Костюмы придумала дизайнер Яна Крищенко





Спектакль идёт около двух часов





Во время спектакля слышен шум поездов, но это не мешает действию





Главные роли исполнили Пётр Владимиров (Оргон) и Захар Дворжецкий (Тартюф)





Второй раз спектакль покажут в середине мая





Следующий показ спектакля пройдёт в «Подземке» 11 мая.



Ранее в новосибирском театре «Красный факел» представили премьеру — злой и сатирический спектакль «Дураки на периферии» про абсурдную жизнь бюрократов.

