Водитель «Шевроле» не успел остановиться и врезался в «Тойоту»

Водитель Chevrolet свою вину признал, сообщает «Автоспас» 
Водитель Chevrolet свою вину признал, сообщает «Автоспас» 

Сегодня во второй половине дня на улице Бориса Богаткова в столкновении сошлись автомобили Toyota Carib и Chevrolet Lacetti.


Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по Бориса Богаткова со стороны улицы Гаранина в сторону Федосеева.


«На дороге большие ямы, и все машины впереди начали притормаживать. Toyota Carib притормозила, а водитель Chevrolet остановиться не успел и совершил столкновение с Toyota», — рассказывают аварийные комиссары.


Водитель Chevrolet свою вину признал.


Далеко не все аварии заканчиваются благополучно для их участников. Вечером 16 апреля в Дзержинском районе в столкновении сошлись автомобили Toyota Corolla, Toyota Mark II и Subaru Forester. По данным автоинспекторов, водитель Mark II получил сотрясение головного мозга.

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