Новосибирцы пожаловались на перебои в работе Twitter
Новосибирцы сообщили о перебоях в работе социальной сети Twitter — вечером 17 апреля произошёл сбой в работе сервиса. У пользователей не работает ни мобильное приложение, ни компьютерная версия сервиса.
«Согласно карте downdetektor о сбоях, в частности, сообщают пользователи в Европе, США, России, Японии», — сообщает Интерфакс.
Вчера по решению Таганского суда мобильные операторы заблокировали мессенджер Telegram.
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Дарья Януш
Скриншот twitter.com