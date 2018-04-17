Новосибирцы пожаловались на перебои в работе Twitter

Пользователи по всему миру не могут зайти в Twitter

Новосибирцы сообщили о перебоях в работе социальной сети Twitter — вечером 17 апреля произошёл сбой в работе сервиса. У пользователей не работает ни мобильное приложение, ни компьютерная версия сервиса.





«Согласно карте downdetektor о сбоях, в частности, сообщают пользователи в Европе, США, России, Японии», — сообщает Интерфакс.







Вчера по решению Таганского суда мобильные операторы заблокировали мессенджер Telegram.