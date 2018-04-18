Воздух из Казахстана несёт в Новосибирск потепление до +12

В ближайшие три дня осадков в городе не ожидается

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня: пока в регион поступает холодный воздух с севера, но к пятнице температура в Новосибирске повысится до +12 градусов.







«Распространяется обширный антициклон холодный. Он продержится <…> 18–19 [апреля], а в ночь на 20-е уже потоки будут меняться на юго-западные, то есть с Атлантики будет смещаться следующая область пониженного атмосферного давления, следующий циклон. Но он до нас ещё не дойдёт, [в ночь] на 20-е число просто потоки поменяются, и с юго-западными потоками будет выноситься тёплый воздух с юга, из Казахстана, на нашу территорию», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







По её словам, в ближайшие три дня осадков в городе не ожидается. Сегодня днём, согласно прогнозу, температура повысится до +2…+4 градусов. В четверг, 19 апреля, ночью будет –3…–5 , днём +5…+7 градусов. В пятницу, 20 апреля, ночью прогнозируется 0…–2 , а днём уже +10…+12 градусов.







Накануне МЧС разослало новосибирцам SMS-сообщения с предупреждением о снегопаде и сильном ветре в ночь на 18 апреля.