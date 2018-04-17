Новосибирец установил новый рекорд России в подводном плавании

Апноисты из Новосибирска вернулись домой с двумя медалями

Алексей Казанцев стал победителем, а его напарник Михаил Лапшин взял бронзу на чемпионате России по апноэ (подводное плавание) — сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства. В турнире в Санкт-Петербурге участвовали сто спортсменов из 16 городов.





Алексей Казанцев выступал в скоростном плавании на дистанции 100 метров. Он преодолел стометровку за 31,92 секунды — это также стало новым рекордом в дисциплине.







«Он не просто победил в ней, но ещё и установил рекорд России», — прокомментировали победу в НЦВСМ.

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Михаил Лапшин участвовал сразу в четырёх дисциплинах: в динамическом плавании без ласт, в динамическом плавании в классических ластах, в динамическом плавании в моноласте и в соревнованиях на преодоление шестнадцати 50-метровых бассейнов с задержкой воздуха — в последней дисциплине новосибирец стал третьим.







«Миша преодолел 800 метров, задерживая дыхание каждые 50 метров, за 10,01 минуты. Первым в этом соревновании стал спортсмен из Красноярского края Евгений Сауров — он проплыл за 9,41, и это стало новым рекордом страны. От второго места наш спортсмен отстал почти на 2 секунды», — добавили в НЦВСМ. Эта победа обеспечила молодому спортсмену путёвку на чемпионат мира в Италии.





На прошлой неделе другой новосибирец победил на чемпионате России по фехтованию — Вениамин Решетников в четвёртый раз завоевал золотую медаль.