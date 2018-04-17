Водители массово отказываются от ОСАГО
В России резко выросло число водителей, которые отказываются покупать полис ОСАГО и ездят без него, сообщает издание «Известия». По статистике МВД России, в 2017 году количество штрафов за езду без полиса увеличилось на 40%, до 2,8 миллиона штук. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уточнили, что, по их оценкам, около 3 миллионов водителей ездят без полиса ОСАГО либо с поддельными полисами.
«За последние несколько лет средняя стоимость страховки выросла более чем вдвое — это самый главный стимул отказа от ОСАГО. В то же время сама страховая услуга становится всё хуже — речь идёт о последних поправках, связанных с ограничением выплат наличными деньгами автомобилисту», — объясняет изданию причины падения продаж ОСАГО адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Спад продаж договоров ОСАГО длится с 2015 года:
2014-й — 42,6 миллиона штук,
2015-й — 39,9 миллиона штук,
2016-й — 39,1 миллиона штук,
2017-й — 39,2 миллиона штук.
За это время автомобильный парк в стране увеличился с 44,6 миллиона до 50 миллионов машин. Издание предполагает, что снижение доверия к ОСАГО грозит ещё более массовым отказом от страховки.
НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
Читайте также:
«Я паркуюсь как чудак»: никуда ты не уедешь
Разборки соседей, которые запирают друг друга, и «Туарег» с номерами 999, атакующий «Глобус».
Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото Алексея Мальгавко (РИА Новости)