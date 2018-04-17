Водители массово отказываются от ОСАГО

Водители массово отказываются от ОСАГО

В России резко выросло число водителей, которые отказываются покупать полис ОСАГО и ездят без него, сообщает издание «Известия». По статистике МВД России, в 2017 году количество штрафов за езду без полиса увеличилось на 40%, до 2,8 миллиона штук. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уточнили, что, по их оценкам, около 3 миллионов водителей ездят без полиса ОСАГО либо с поддельными полисами. 


«За последние несколько лет средняя стоимость страховки выросла более чем вдвое — это самый главный стимул отказа от ОСАГО. В то же время сама страховая услуга становится всё хуже — речь идёт о последних поправках, связанных с ограничением выплат наличными деньгами автомобилисту», — объясняет изданию причины падения продаж ОСАГО адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.


Спад продаж договоров ОСАГО длится с 2015 года:

2014-й — 42,6 миллиона штук,

2015-й — 39,9 миллиона штук, 

2016-й — 39,1 миллиона штук, 

2017-й — 39,2 миллиона штук.


За это время автомобильный парк в стране увеличился с 44,6 миллиона до 50 миллионов машин. Издание предполагает, что снижение доверия к ОСАГО грозит ещё более массовым отказом от страховки. 


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