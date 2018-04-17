Новосибирского кинорежиссёра взяли в жюри Каннского фестиваля

Андрей Звягинцев будет работать в жюри под председательством Кейт Бланшетт

Новосибирский режиссёр Андрей Звягинцев вошёл в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля.







Об этом сегодня, 17 апреля, сообщило британское издание Screen International со ссылкой на директора киносмотра Тьерри Фремо.







Председателем жюри в Каннах в этом году станет актриса Кейт Бланшетт. «Остальная часть жюри ещё не объявлена», — уточняет издание.







В прошлом году Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм «Нелюбовь». В этой картине описывается история супружеской пары, которая переживает тяжелый развод — ситуация осложняется тем, что пропадает 12-летний сын главных героев.







«Любая награда на фестивале такого уровня — это, безусловно, признание твоей заслуги, твоей группы. Я не устаю повторять, что фестиваль класса А, такой как Канны, — это невероятный трамплин, прыжок вверх для картины. Для тебя это даёт невероятные шансы для продолжения движения», — заявлял тогда Андрей Звягинцев на пресс-конференции.







71-й Каннский кинофестиваль пройдёт с 8 по 19 мая.

