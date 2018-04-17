Новосибирцы получили SMS с предупреждением о ночном снегопаде с сильным ветром

МЧС начало SMS-рассылку жителям Новосибирской области о неблагоприятной погоде.


«Ночью 18 апреля по Новосибирской области ожидается мокрый снег, порывы ветра до 20 м/с», — предупреждают спасатели.


Накануне синоптики сообщали о том, что в области установилась прохладная погода — потепления можно ждать только ближе к выходным


Новосибирцы получили SMS с предупреждением о ночном снегопаде с сильным ветром


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