Новосибирцы получили SMS с предупреждением о ночном снегопаде с сильным ветром
МЧС начало SMS-рассылку жителям Новосибирской области о неблагоприятной погоде.
«Ночью 18 апреля по Новосибирской области ожидается мокрый снег, порывы ветра до 20 м/с», — предупреждают спасатели.
Накануне синоптики сообщали о том, что в области установилась прохладная погода — потепления можно ждать только ближе к выходным.
Если вы сможете сфотографировать или снять на видео последствия сильного ветра — присылайте их в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
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Иван Жежер
Фото на превью Анны Золотовой
Скриншот сообщения МЧС