«Я был самым выносливым»: в Новосибирске спасли молодого хоккеиста с серьёзной проблемой сердца

Хоккеист Валентин Александров перенёс успешную операцию на сердце 
Хоккеист Валентин Александров перенёс успешную операцию на сердце 

На этой неделе врачи новосибирской клиники Мешалкина выписали 18-летнего хоккеиста Валентина Александрова, игравшего за молодёжный ХК «Спартак» из Москвы. У молодого спортсмена были приступы тахикардии — ему потребовалась сложная операция с участием робота.


До осени 2017 года сердце Валентина Александрова не беспокоило. После игры 23 ноября в Москве, когда Валентин уже был дома, у него вдруг сильно участился пульс — до 140 ударов в минуту, и держался так несколько часов. Александрова срочно увезли на скорой в московскую больницу.


«Для меня это было даже непонятно — чувствовал себя хорошо, по обследованиям всё нормально: хоккеистов же обследуют два раза в год. В команде меня называли самым выносливым», 


— рассказал корреспонденту НГС хоккеист.


Валентин Александров пришёл в спорт в 11 лет — начал заниматься в секции хоккея в родном Рославле Смоленской области, потом стал играть в чеховском «Витязе», а дальше перешёл в МХК «Спартак», где был нападающим.


После очередного матча в Москве хоккеиста увезли на скорой — его пульс участился до 140 ударов
После очередного матча в Москве хоккеиста увезли на скорой — его пульс участился до 140 ударов


Занятия спортом пришлось прекратить на время — молодому человеку поставили диагноз «желудочковая тахикардия» и назначили операцию в Москве. Она прошла 5 декабря.


Но вскоре тахикардия возобновилась — и Александров покинул хоккейный клуб.


«Через полтора месяца всё вернулось. Мы [с родителями] начали заниматься этим вопросом, как убрать это [заболевание], — мне 18 лет, а с этой болезнью полноценно жить не будешь. 


Нашли клинику в Израиле — там вопросов нет, отлично всё, профессионально делают, но проблема есть — очень дорого. Они называли цену — 33 тысячи долларов», — пояснил спортсмен.


Врачи будут наблюдать его несколько месяцев, а потом, если всё будет благоприятно, разрешат вернуться в профессиональный спорт. На фото Валентин в день выписки из клиники Мешалкина
Врачи будут наблюдать его несколько месяцев, а потом, если всё будет благоприятно, разрешат вернуться в профессиональный спорт. На фото Валентин в день выписки из клиники Мешалкина


Семья Валентина стала искать больницы в России и в итоге выбрала новосибирскую клинику Мешалкина. По словам хоккеиста, ему предлагали сделать операцию по квоте примерно через год, но его семья решила не ждать и решилась на платное лечение (около 350 тысяч рублей), чтобы Валентин скорее мог вернуться в большой спорт.


Как отметил врач сердечно-сосудистый хирург клиники Мешалкина Александр Романов, первая операция, которую сделали в Москве, не была бесполезной.


«Они (московские врачи. — М.М.) обработали определённую область, но точно не смогли повредить патологический очаг, вот почему эта аритмия возобновилась через некоторое время», — описал ситуацию хирург.


Операция в Новосибирске прошла 12 апреля — врачи использовали мощную систему-робот Stereotaxis Niobe, чтобы найти и точно воздействовать на очаг аритмии.


«Во время операции с помощью этой роботизированной системы мы создали 3D-реконструкцию камеры сердца, точнее левого желудочка, где была эта аритмия. Иными словами, мы с точностью до 1 мм каждую точку внутренней поверхности левого желудочка увидели», — рассказал Александр Романов.


Во время операции пациент был в сознании — под местной анестезией — это нужно, чтобы точнее подобраться к очагу, который провоцирует нарушение сердечного ритма. Робот позволил хирургам найти эту маленькую точку


Система-робот позволила врачам точно определить маленький очаг, который провоцировал нарушения ритма сердца
Система-робот позволила врачам точно определить маленький очаг, который провоцировал нарушения ритма сердца


«Нам важно было на него очень точно воздействовать [на эту точку в сердце], чтобы не повредить основную структуру, которая обеспечивает сокращение. Мы его нашли и выполнили воздействие радиочастотной энергией, соответственно, аритмия у пациента прекратилась на операционном столе», — добавил врач.


По словам сердечно-сосудистого хирурга, отдалённый прогноз для пациента — очень благоприятный, и Александрову можно будет заниматься спортом. 


Сам хоккеист мечтает вернуться в спорт — он ещё не знает, сможет ли снова попасть в МХК «Спартак».


«Пока просто хочу вернуться», — надеется Валентин Александров.


На прошлой неделе бывший воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, играющий в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз», успешно перенёс операцию на плече. Он получил травму в матче с командой «Колорадо Эвеланш».

Прочтений: 1734
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено