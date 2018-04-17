Ищите объезд: коммунальщики раскопали улицу рядом с зоопарком

Перекрытие продлится до 31 мая

Коммунальщики перекрыли улицу Тимирязева в Заельцовском районе Новосибирска на участке от улицы Холодильной до улицы Гипсовой — дорогу перекопали из-за прокладки теплотрассы.





«Временное ограничение движения улицы Тимирязева на участке от улицы Холодильной до улицы Гипсовой связано с прокладкой новой теплотрассы с последующим благоустройством», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Работы будут закончены до 31 мая 2018 года.





Перекрытый участок отмечен на карте красным цветом





В конце марта в центре города произошла серьёзная коммунальная авария: пересечение улицы Советской и Вокзальной магистрали залило мутной водой. В центре перекрёстка образовался искусственный гейзер, а вскоре и огромная яма. Реки воды по Советской потекли на улицу Ленина. Затопило даже магазин женской одежды.

