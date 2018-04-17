Ищите объезд: коммунальщики раскопали улицу рядом с зоопарком
Коммунальщики перекрыли улицу Тимирязева в Заельцовском районе Новосибирска на участке от улицы Холодильной до улицы Гипсовой — дорогу перекопали из-за прокладки теплотрассы.
«Временное ограничение движения улицы Тимирязева на участке от улицы Холодильной до улицы Гипсовой связано с прокладкой новой теплотрассы с последующим благоустройством», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Работы будут закончены до 31 мая 2018 года.
В конце марта в центре города произошла серьёзная коммунальная авария: пересечение улицы Советской и Вокзальной магистрали залило мутной водой. В центре перекрёстка образовался искусственный гейзер, а вскоре и огромная яма. Реки воды по Советской потекли на улицу Ленина. Затопило даже магазин женской одежды.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Кривенко (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)