Ищите объезд: коммунальщики раскопали улицу рядом с зоопарком

Перекрытие продлится до 31 мая
Перекрытие продлится до 31 мая

Коммунальщики перекрыли улицу Тимирязева в Заельцовском районе Новосибирска на участке от улицы Холодильной до улицы Гипсовой — дорогу перекопали из-за прокладки теплотрассы. 


«Временное ограничение движения улицы Тимирязева на участке от улицы Холодильной до улицы Гипсовой связано с прокладкой новой теплотрассы с последующим благоустройством», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Работы будут закончены до 31 мая 2018 года. 


Перекрытый участок отмечен на карте красным цветом
Перекрытый участок отмечен на карте красным цветом


В конце марта в центре города произошла серьёзная коммунальная авария: пересечение улицы Советской и Вокзальной магистрали залило мутной водой. В центре перекрёстка образовался искусственный гейзер, а вскоре и огромная яма. Реки воды по Советской потекли на улицу Ленина. Затопило даже магазин женской одежды.

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