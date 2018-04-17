В Новосибирске пропала школьница в красной шапке

Девочка сбежала от матери 13 апреля 
Девочка сбежала от матери 13 апреля 

Волонтёры попросили помощи в поиске 14-летней Екатерины Москалец, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска.


По информации поискового отряда «Лиза Алерт», девушка пропала 13 апреля — она сбежала от матери по пути домой.


«Будет только информационный поиск и распространение информации. При поступлении свидетельств будем их проверять. Это неоднократный рецидив, и после того как девушка будет найдена, её определят в социально-реабилитационный центр. Мы предполагаем, что она может находиться в крупных торговых центрах или местах массового скопления людей, где неравнодушные могут оказать ей финансовую помощь», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Как сообщается в ориентировке волонтёров, рост пропавшей — 170 см, у неё худощавое телосложение, тёмные волосы, голубые глаза. В день исчезновения Екатерина Москалец была одета в красное драповое полупальто, синие джинсы. На ногах были белые кроссовки, на голове — красная шапка. Также, по данным волонтёров, девушка может носить при себе рюкзак.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Екатерины, волонтёры просят сообщать на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8–800–700–54–52 (бесплатно по России) и в полицию по телефонам 02, 102.


На прошлой неделе благополучно завершились поиски 24-летней Виктории Гетман, которая пропала на площади Маркса по дороге домой. 

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