Теперь хоть в космос: S7 купила космодром посреди Тихого океана

Запуски космических аппаратов на космодроме Sea Launch начались в 1999 году
Запуски космических аппаратов на космодроме Sea Launch начались в 1999 году

Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке плавучего космодрома «Морской старт» в Тихом океане.


«Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности "Морского старта" является S7 Group», — сообщила сегодня, 17 апреля, пресс-служба группы компаний со ссылкой на гендиректора S7 Space Сергея Сопова.


По его словам, в ближайшее время на космодроме нужно восстановить пусковую работу. «Далее планируется осуществлять запуски с "Морского старта" как минимум четыре раза в год. По нашим оценкам, в течение ближайших 15 лет мы можем провести около 70 космических запусков», — заявил Сергей Сопов.


«Морской старт» (Sea Launch) — плавучий космодром, который был создан для запуска космических аппаратов на околоземные орбиты. Точка старта расположена в экваториальной зоне Тихого океана. О покупке космодрома S7 договорилась с группой компаний Sea Launch ещё в 2016 году. Для управления этим проектом в Москве была создана компания S7 Space (полное название — ООО «С 7 Космические транспортные системы»). В пресс-службе холдинга пояснили, что эта компания будет «предоставлять космические услуги» с использованием ракет-носителей типа «Зенит» не только в рамках проекта «Морской старт», но и проекта «Наземный старт» на космодроме Байконур. 

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