Родители заплатят: Роспотребнадзор судится с детсадом из-за разбитых дорог и детского меню
Роспотребнадзор подал иск к департаменту образования мэрии Новосибирска и детскому саду
Суд принял иск 12 марта, предварительное судебное заседание состоялось 11 апреля. В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС ответили, что ведомство нашло нарушения СанПиН в ходе проверки — предписания об их устранении были выданы ещё в прошлом октябре, но нарушения остались до сих пор.
Более подробную информацию об иске по запросу НГС предоставил один из ответчиков — городской департамент образования.
По данным департамента, инспекторы Роспотребнадзора потребовали заасфальтировать проезды к хозяйственным постройкам и контейнерной площадке для мусора, расширить комнаты для групп «Дюймовочка» и «Пчёлка». Проверяющие также попросили разнообразить меню детей сырами, фруктами, соками, выпечкой и сливочным маслом.
«Планируется индексация размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах. Изменение стоимости родительской платы позволит обеспечить дошкольников рациональным питанием в соответствии с физиологическими потребностями растущего организма», — сообщили НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.
Старый корпус детского сада
Заведующая детским садом
В декабре Роспотребнадзор обнаружил дефицит мяса, молока, сыра, зелени и других продуктов в меню воспитанников детских садов. В ответ чиновники мэрии объявили о планах поднять плату за питание в детских садах в начале 2018 года — пока она не изменилась и составляет около 80 рублей в день.
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Никита Манько
Фото Густаво Зырянова