Родители заплатят: Роспотребнадзор судится с детсадом из-за разбитых дорог и детского меню

Некоторые проезды детского сада на проспекте Дзержинского, 59/1 заасфальтированы

Роспотребнадзор подал иск к департаменту образования мэрии Новосибирска и детскому саду № 105 «Улыбка» с требованием заасфальтировать проезды на территории и улучшить меню для воспитанников — ведомство обратилось в Дзержинский районный суд, не дождавшись выполнения предписаний по санитарным нормам после проверок в 2016-м и 2017 году.





Суд принял иск 12 марта, предварительное судебное заседание состоялось 11 апреля. В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС ответили, что ведомство нашло нарушения СанПиН в ходе проверки — предписания об их устранении были выданы ещё в прошлом октябре, но нарушения остались до сих пор.





Более подробную информацию об иске по запросу НГС предоставил один из ответчиков — городской департамент образования.





По данным департамента, инспекторы Роспотребнадзора потребовали заасфальтировать проезды к хозяйственным постройкам и контейнерной площадке для мусора, расширить комнаты для групп «Дюймовочка» и «Пчёлка». Проверяющие также попросили разнообразить меню детей сырами, фруктами, соками, выпечкой и сливочным маслом.







«Планируется индексация размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах. Изменение стоимости родительской платы позволит обеспечить дошкольников рациональным питанием в соответствии с физиологическими потребностями растущего организма», — сообщили НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.





Улицы по соседству также требуют ремонта





Старый корпус детского сада № 105 «Улыбка» работает с 1971 года. В новом учебном году группы детского сада «Дюймовочка» и «Пчёлка» будут уменьшены в соответствии с нормами санитарного законодательства, сообщили в департаменте. Там же добавили, что финансирование ремонта асфальтового покрытия на территории МКДОУ «Детский сад № 105 » планируется в 2018–2019 годах.





Заведующая детским садом № 105 Антонина Соболева подтвердила корреспонденту НГС, что была на предварительном судебном заседании, но отказалась от подробных комментариев. По данным сайта Дзержинского районного суда, следующее заседание по делу пройдёт 15 мая.





В декабре Роспотребнадзор обнаружил дефицит мяса, молока, сыра, зелени и других продуктов в меню воспитанников детских садов. В ответ чиновники мэрии объявили о планах поднять плату за питание в детских садах в начале 2018 года — пока она не изменилась и составляет около 80 рублей в день.