Пожарные проникли в гараж с заведённой машиной и нашли там мужчину без сознания

Инцидент произошёл в полдень на улице Депутатской
Инцидент произошёл в полдень на улице Депутатской

Днём 17 апреля пожарные вскрыли гараж в центре Новосибирска и вытащили мужчину, который был внутри заведённой машины.


Сегодня очевидец позвонил в пожарную часть и сообщил о том, что на улице Депутатской горит гараж, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что пожарные выехали на вызов в 12:09. Когда они прибыли на место, то увидели, что из гаража идёт слабый дым. Вскрывать постройку пришлось при помощи бензореза.


«Внутри гаража находился заведённый автомобиль, горения в гараже не происходило. <…> В автомобиле находился человек», — описали ситуацию в МЧС.


В пресс-службе уточнили, что мужчина был жив — его госпитализировали.


Месяц назад спасатели вытащили мужчину из запертого изнутри гаража в Кировском районе — спасённый был без сознания. 

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