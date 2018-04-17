Девочка, родителей которой арестовали в Таиланде, прилетела в Новосибирск
10-летняя Ангелина Рыбалова, родителей которой арестовала полиция Таиланда, прилетела рейсом авиакомпании S7 в Новосибирск. Ребёнка сопровождал представитель авиаперевозчика.
В Новосибирске ребёнка встретили тётя Любовь Михина и начальник управления международных связей администрации губернатора Новосибирской области Сергей Санников.
«Самое главное, что сегодня на новосибирской земле она встретила своих родственников, они забрали её. Девочка в нормальном состоянии. Девочка пережила, естественно, непростые события. Мы с уважением относимся к её нынешней ситуации, оказали максимальное содействие тем лицам, которые ответственны, сегодня несут ответственность за её состояние, — родственник сейчас рядом с ней, обеспечивают её адаптацию на родине. Родственники планируют вернуться в место своего постоянного проживания. Как будет осуществляться транспортная стыковка, вопрос решается», — прокомментировал Санников сразу после прилёта ребёнка.
Родственники не вышли к журналистам и вышли через задний вход — по наблюдениям корреспондента НГС, вещей у ребёнка было много, в том числе переноска с кошкой.
Родители Ангелины Рыбаловой были арестованы полицией Таиланда. Отца девочки обвиняют в ограблении, а ее мать — в соучастии и подготовке этого преступления.
После публикации истории семьи Рыбаловых на НГС врио губернатора Андрей Травников распорядился помочь попавшей в беду девочке.
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Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова