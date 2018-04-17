Молодой новосибирец ввёл себе вакцину от энцефалита и чуть не погиб
Новосибирец сам поставил себе вакцину от клещевого энцефалита и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Врачам удалось спасти ему жизнь.
Скорая помощь привезла 28-летнего новосибирца 15 апреля в состоянии «средней степени тяжести» — он потерял сознание, у него упало давление, рассказала корреспонденту НГС заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы
Выяснилось, что молодой человек сам поставил себе вакцину от клещевого энцефалита.
«Он сказал, что ему отец дал эту вакцину. Но родители так и не явились... Мы пригласили на беседу родителей, но парню 28 лет, и настаивать мы не можем [на их присутствии]», — отметила врач.
Ампулу пациент тоже не привёз, поэтому выяснить происхождение вакцины и её срок годности больнице не удалось.
«В первые сутки угроза жизни полностью снята за счёт проводимой терапии. Без оказания квалифицированной помощи могли быть печальные последствия для молодого парня», — пояснила Ольга Харламова.
По её словам, с таким случаем в отделении столкнулись впервые, но ранее к ним поступила сибирячка с тяжёлыми последствиями после самостоятельного введения гиалуроновой кислоты в губы.
На прошлой неделе стало известно о первом в этом году случае укуса клеща в Новосибирской области — 19-летний студент снял с себя опасное паукообразное, когда был на занятиях.
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Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой