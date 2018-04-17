Молодой новосибирец ввёл себе вакцину от энцефалита и чуть не погиб

В больницу пострадавшего привезла скорая помощь

Новосибирец сам поставил себе вакцину от клещевого энцефалита и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Врачам удалось спасти ему жизнь.



Скорая помощь привезла 28-летнего новосибирца 15 апреля в состоянии «средней степени тяжести» — он потерял сознание, у него упало давление, рассказала корреспонденту НГС заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы № 25 Ольга Харламова.



Выяснилось, что молодой человек сам поставил себе вакцину от клещевого энцефалита.







«Он сказал, что ему отец дал эту вакцину. Но родители так и не явились... Мы пригласили на беседу родителей, но парню 28 лет, и настаивать мы не можем [на их присутствии]», — отметила врач.



Ампулу пациент тоже не привёз, поэтому выяснить происхождение вакцины и её срок годности больнице не удалось.



«В первые сутки угроза жизни полностью снята за счёт проводимой терапии. Без оказания квалифицированной помощи могли быть печальные последствия для молодого парня», — пояснила Ольга Харламова.



По её словам, с таким случаем в отделении столкнулись впервые, но ранее к ним поступила сибирячка с тяжёлыми последствиями после самостоятельного введения гиалуроновой кислоты в губы.





На прошлой неделе стало известно о первом в этом году случае укуса клеща в Новосибирской области — 19-летний студент снял с себя опасное паукообразное, когда был на занятиях.