Молодой новосибирец ввёл себе вакцину от энцефалита и чуть не погиб

В больницу пострадавшего привезла скорая помощь
В больницу пострадавшего привезла скорая помощь

Новосибирец сам поставил себе вакцину от клещевого энцефалита и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Скорая помощь привезла 28-летнего новосибирца 15 апреля в состоянии «средней степени тяжести» — он потерял сознание, у него упало давление, рассказала корреспонденту НГС заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы № 25 Ольга Харламова.

Выяснилось, что молодой человек сам поставил себе вакцину от клещевого энцефалита.


«Он сказал, что ему отец дал эту вакцину. Но родители так и не явились... Мы пригласили на беседу родителей, но парню 28 лет, и настаивать мы не можем [на их присутствии]», — отметила врач.

Ампулу пациент тоже не привёз, поэтому выяснить происхождение вакцины и её срок годности больнице не удалось.

«В первые сутки угроза жизни полностью снята за счёт проводимой терапии. Без оказания квалифицированной помощи могли быть печальные последствия для молодого парня», — пояснила Ольга Харламова.

По её словам, с таким случаем в отделении столкнулись впервые, но ранее к ним поступила сибирячка с тяжёлыми последствиями после самостоятельного введения гиалуроновой кислоты в губы.


На прошлой неделе стало известно о первом в этом году случае укуса клеща в Новосибирской области — 19-летний студент снял с себя опасное паукообразное, когда был на занятиях. 

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