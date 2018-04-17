Вернётся через 40 лет: американский фотограф начал поиски новосибирцев, которых снимал в 1970-х

Американский фотограф Натан Фарб будет искать в Новосибирске людей, которых сам фотографировал 40 лет назад

Известный американский фотограф Натан Фарб ищет новосибирцев, которые в 1977 году попали в его фотопроект The Russians («Русские»), — осенью фотограф планирует приехать в Сибирь для проведения мастер-класса и съёмок фильма.





«В апреле этого года выставка The Russians проходит в калифорнийском музее холодной войны. Последние события вновь сделали актуальной тему противостояния России и США. А сам фотограф хочет вернуться в Сибирь, надеясь встретить людей, которые в 1977 году были моделями его знаменитых работ. Таким образом проект The Russians продолжится и соединит две эпохи», — рассказал корреспонденту НГС знакомый Натана Фарба Андрей Филимонов. Филимонов является соавтором сценария для фильма, который будет снимать в Новосибирске немецкая киногруппа во время приезда американского фотографа осенью 2018 года.







Натан Фарб приезжал в Новосибирск в 1977 году вместе с делегацией Информационного агентства США (United States Information Agency). В Новосибирске Фарб снял несколько сотен чёрно-белых портретов жителей города — НГС уже общался с несколькими участниками тех съёмок.





Большую часть фотографий Фарб сделал во время прогулок по городу, снимая прохожих «с бедра», чтобы не привлекать внимания милиции. Разрешения на съёмку у Натана не было, а отснятые плёнки он тайно переправил в США через дипломатическую почту.





В 1977 году Натан побывал в Новосибирске — он снимал горожан на улицах





Когда Фарб вернулся домой, газета New York Times опубликовала его фоторепортаж из Новосибирска под заголовком «Советские люди немногим отличаются от нас». Через некоторое время в США и Германии вышел альбом The Russians с авторским подзаголовком: «Я хочу, чтобы вы полюбили этих людей».







После из этих работ Натан Фарб сделал популярный проект The Russians





«Работая в Сибири, я хотел отбросить стереотипы и пропагандистские штампы, чтобы рассказать о том, каковы эти люди в реальности. Я чувствовал, что создаю документ эпохи. В этом заключалась моя миссия: найти человека. Русские были для нас под запретом так же, как и мы для них. <…> Красивые женщины. Это было так неожиданно — увидеть их в Сибири. До поездки в СССР я думал, что все русские женщины выглядят как жена Хрущёва. Было приятно ошибиться», — передал Андрей Филимонов воспоминания Натана Фарба по поездке в Сибирь в 1970-х.







Осенью 2018 года Натан планирует приехать в Новосибирск и найти героев своих снимков





Натан Фарб просит откликнуться тех, кто узнает себя или своих знакомых на его фотографиях сорокалетней давности. Целиком весь проект The Russians можно посмотреть на персональном сайте автора.