Номинантам «Народной премии НГС» вручат дипломы из сверхпрочного стекла

Для изготовления дипломов использовалась технология струйной печати
Для изготовления дипломов использовалась технология струйной печати

Десятки тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города на сайте «Народной премии НГС» — сотня номинантов, вышедших в финальную стадию голосования, получат от организаторов дипломы из закалённого стекла, которые почти невозможно разбить.


Эти дипломы размером 30 на 40 сантиметров сделаны с помощью большого принтера со струйной печатью.


«Это струйная печать на материале — прям на стекле. Плюс армировали плёнкой под металл, чтобы создавалось впечатление металлизированной поверхности. Стекло закалённое: чтобы его разбить, нужно очень постараться, приложить максимум усилий. На изготовление ушло четыре дня — обусловлено это тем, что мы добиваемся максимального качества. Получилось надёжное, практичное и красивое решение», — рассказал корреспонденту НГС предприниматель Евгений Давыдов. Его компания «Фартук 54» производит кухонные фартуки из закалённого стекла .


А о том, как их вручат, читайте на НГС в ближайшее время.


Дипломы создают впечатление металлизированной поверхности из-за специальной плёнки
Дипломы создают впечатление металлизированной поверхности из-за специальной плёнки


Открытое голосование за победителей началось в ночь на 1 апреля и продлится до 20 мая. Выбрать лучших очень просто: нужно перейти на страницу голосования под своим аккаунтом в любой из социальных сетей и отдать своё предпочтение 10 компаниям — по одной в каждой номинации:


Ресторан года


Отель года


Торгово-развлекательный центр года


Фитнес-клуб года


Супермаркет года


Медицинский центр года


Салон красоты года


Турфирма года


Кинотеатр года


Агентство недвижимости года.


Ранее мы рассказывали, чем наградят победителей «Народной премии»: победителям в каждой из 10 номинаций достанется 20-сантиметровая статуэтка, стилизованная под геометку, — символ нашей премии. 


Торжественная часть церемонии награждения пройдёт 21 мая. Мы подробно писали о программе вечера на сцене оперного театра — награды лучшим компаниям города будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая


Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком»


Номинантам «Народной премии НГС» вручат дипломы из сверхпрочного стекла


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