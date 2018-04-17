Номинантам «Народной премии НГС» вручат дипломы из сверхпрочного стекла

Для изготовления дипломов использовалась технология струйной печати

Десятки тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города на сайте «Народной премии НГС» — сотня номинантов, вышедших в финальную стадию голосования, получат от организаторов дипломы из закалённого стекла, которые почти невозможно разбить.







Эти дипломы размером 30 на 40 сантиметров сделаны с помощью большого принтера со струйной печатью.





«Это струйная печать на материале — прям на стекле. Плюс армировали плёнкой под металл, чтобы создавалось впечатление металлизированной поверхности. Стекло закалённое: чтобы его разбить, нужно очень постараться, приложить максимум усилий. На изготовление ушло четыре дня — обусловлено это тем, что мы добиваемся максимального качества. Получилось надёжное, практичное и красивое решение», — рассказал корреспонденту НГС предприниматель Евгений Давыдов. Его компания «Фартук 54» производит кухонные фартуки из закалённого стекла .





А о том, как их вручат, читайте на НГС в ближайшее время.





Дипломы создают впечатление металлизированной поверхности из-за специальной плёнки





Открытое голосование за победителей началось в ночь на 1 апреля и продлится до 20 мая. Выбрать лучших очень просто: нужно перейти на страницу голосования под своим аккаунтом в любой из социальных сетей и отдать своё предпочтение 10 компаниям — по одной в каждой номинации:







Ресторан года







Отель года







Торгово-развлекательный центр года







Фитнес-клуб года







Супермаркет года







Медицинский центр года







Салон красоты года







Турфирма года







Кинотеатр года







Агентство недвижимости года.







Ранее мы рассказывали, чем наградят победителей «Народной премии»: победителям в каждой из 10 номинаций достанется 20-сантиметровая статуэтка, стилизованная под геометку, — символ нашей премии.







Торжественная часть церемонии награждения пройдёт 21 мая. Мы подробно писали о программе вечера на сцене оперного театра — награды лучшим компаниям города будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.







Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».









