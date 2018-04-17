Новосибирские учёные нашли новый вид клещевого энцефалита и назвали его в честь Оби

Пока неизвестно, какой вред человеку может нанести новый вид вируса

Новосибирские учёные обнаружили новый вид клещевого энцефалита — новый вид вируса назвали «Обским».





Клещевой энцефалит имеет три основных разновидности: восточную, европейскую и сибирскую. Все эти виды энцифалита широко распространены на территории Новосибирской области.





«Разница между субтипами составляет 12% по нуклеотидной последовательности. Оказалось, что новый штамм по своей генетической структуре близок к этой границе: он, конечно, сибирский субтип, но больше остальных похож и на другие типы. У него уникальная структура белков — точнее, некоторые варианты аминокислотных остатков в них не были описаны ранее, что может влиять на биологические свойства данного варианта», — цитирует издание «Наука в Сибири» младшего научного сотрудника ИХБФМ СО РАН кандидата биологических наук Сергея Ткачева.





Пока учёные не знают, какой вред организму человека может нанести вирус, однако испытания на мышах показали, что эта разновидность энцефалита обладает низкой нейроинвазивностью (способностью поражать нервную систему. — А.С.).





«Оценка возраста вирусов данной группы показала, что они, скорее всего, относятся к наиболее древней линии среди сибирского субтипа. Обская линия была отделена от общего предка примерно 1,5 тысячи лет назад», — сообщает «Наука в Сибири».





Пока остаётся неизвестным, помогут ли от «Обского» энцефалита существующие вакцины, созданные на основе дальневосточного и европейского штаммов.





На прошлой неделе был зарегистрирован первый укус клеща в 2018 году: насекомого снял с ноги студент из Доволенского района области.