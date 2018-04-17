Пришлось лезть через соседей: маленький ребёнок запер маму на балконе и ушёл спать

Происшествие случилось в квартире на третьем этаже
Происшествие случилось в квартире на третьем этаже

Утром 17 апреля спасатели новосибирской Муниципальной аварийно-спасательной службы пришли на помощь замерзающей маме, которую двухлетний сын запер на балконе.


Случай произошёл на улице Петухова в Кировском районе. По информации МАСС, 35-летняя женщина вышла на балкон третьего этажа развешать бельё. В это время её двухлетний сын повернул ручку балконной двери. Женщина оказалась заблокированной снаружи и стала замерзать.


«Балкон остеклённый, но, конечно, неотапливаемый, а на улице у нас сегодня утром минусовые температуры. Женщина пошла бельё вешать в обыкновенной домашней одежде», — пояснил корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.


В аварийно-спасательной службе уточнили, что спасателей для замерзающей женщины вызвала соседка, которая как раз вышла на балкон. Звонок с просьбой о помощи оперативный дежурный принял в 10:33. Спустя 13 минут спасатели уже были на месте.


В итоге один из спасателей при помощи альпинистского снаряжения спустился к женщине на балкон от соседей с четвёртого этажа. После этого спасатель помог открыть пластиковую дверь и запустил продрогшую маму в квартиру.


«Ребёнок в этот момент беспечно спал», — добавили в МАСС.


Сколько всего времени женщина провела на балконе, в аварийно-спасательной службе уточнить не смогли.


О похожей ситуации НГС писал в феврале 2017 года: тогда маленький ребёнок закрыл маму и её гостью на балконе в Ленинском районе Новосибирска — освободиться женщинам также помогли спасатели.

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