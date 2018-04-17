Троих новосибирцев оштрафовали на 230 тысяч за подпольный клуб на Ватутина

Областной суд отказался оправдать осуждённых 
Областной суд отказался оправдать осуждённых 

В Новосибирске вступил в силу приговор трём организаторам компьютерного клуба, в котором можно было сыграть в азартные игры на деньги.


Компьютерный клуб работал в доме № 19 на улице Ватутина, рассказала корреспонденту НГС прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Ирина Городилова.


Суд установил, что помещение для этого заведения организаторы взяли в аренду. По данным облпрокуратуры, клуб проработал три с половиной месяца — с 22 июня по 8 октября 2015 года.


«Деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — уточнила Ирина Городилова.


В феврале 2017 года Ленинский районный суд Новосибирска признал трёх организаторов компьютерного клуба виновными по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны группой лиц по предварительного сговору). Все подсудимые получили штрафы и условные сроки: 32-летнего Александра Сливу суд приговорил к двум годам условно со штрафом в 100 тысяч рублей, 35-летнего Алексея Гааса — к двум годам условно и штрафу в 80 тысяч рублей.


Также полтора года условно и штраф в 50 тысяч рублей получила их сообщница Галина Арапова. Она приговор обжаловать не стала, а мужчины не согласились с позицией суда и подали апелляционные жалобы, уточнила Ирина Городилова.


По её словам, Алексей Гаас в принципе отрицал свою причастность к созданию заведения и пояснял, что он просто предоставил Сливе телефон грузчиков, которые завезли оборудование в клуб. Слива свою причастность не отрицал, но настаивал на том, что закон не нарушил. Осуждённый пояснял, что в клубе не было игровых автоматов или другого игрового оборудования и что он просто предоставлял клиентам возможность сделать ставки на бинарных опционах и поучаствовать в биржевых торгах.


В понедельник, 16 апреля, Новосибирский областной суд приговор оставил без изменения, а жалобы Сливы и защитника Гааса — без удовлетворения, добавили в облпрокуратуре.


Ранее Ленинский районный суд вынес приговор двум работницам компьютерного клуба на площади Станиславского: каждую из женщин оштрафовали на 100 тысяч рублей. 

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