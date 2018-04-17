Поедем на дачу: власти объявили о запуске дачных автобусов для новосибирцев

Первые автобусы поедут уже в пятницу
Первые автобусы поедут уже в пятницу

С 21 апреля в Новосибирской области начнут работать дачные автобусные маршруты — перевозить пассажиров будут по девяти маршрутам в трёх направлениях.


По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, запуск дачных автобусов будет проходить в два этапа.


Первый этап дачных перевозок начнётся с 21 апреля — в сторону Красного Яра маршрутом № 105к «м. "Заельцовская"» (г. Новосибирск) — с/о «Красная рябина».


На втором этапе, с 28 апреля, начнут ходить автобусы по направлениям садовых обществ Академгородка (маршруты № 716 «Цветной проезд» — с/о «Ключи 1», № 716-д «ул. Демакова» — с/о «Ключи 3 (им. Болдырева)», № 717 «Демакова» — с/о «Надежда 3», № 717е «Нижняя Ельцовка» — с/о «Надежда 3», № 718 «Демакова — с/о «Полянка») и садовых обществ, расположенных в районе острова Рыбачий (маршруты № 1702 «ст.м. "Заельцовская"» — Северный объезд — с/о «Аква», № 1703 «м-н "Телевизоры"» — с/о «Зеленый остров» (Ягодная) — с/о «Рыбачий» — с/о «Аква», № 1705 «ст.м. "Заельцовская"» — с/о «Ягодное»).


В течение мая автобусы будут курсировать по ограниченному расписанию из-за небольшого количества пассажиров, но уже с 1 июня частота и количество рейсов увеличится.


На прошлой неделе новосибирский речфлот объявил о начале навигации по реке Обь — первые теплоходы с пассажирами отправятся от Речного вокзала до Седовой Заимки в конце апреля.

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