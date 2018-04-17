Поедем на дачу: власти объявили о запуске дачных автобусов для новосибирцев
С 21 апреля в Новосибирской области начнут работать дачные автобусные маршруты — перевозить пассажиров будут по девяти маршрутам в трёх направлениях.
По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, запуск дачных автобусов будет проходить в два этапа.
Первый этап дачных перевозок начнётся с 21 апреля — в сторону Красного Яра маршрутом
На втором этапе, с 28 апреля, начнут ходить автобусы по направлениям садовых обществ Академгородка (маршруты
В течение мая автобусы будут курсировать по ограниченному расписанию из-за небольшого количества пассажиров, но уже с 1 июня частота и количество рейсов увеличится.
На прошлой неделе новосибирский речфлот объявил о начале навигации по реке Обь — первые теплоходы с пассажирами отправятся от Речного вокзала до Седовой Заимки в конце апреля.
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Александр Сильченко
Фото Ирины Малыгиной