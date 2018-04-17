Авария с грузовиком перекрыла движение по площади Энергетиков
Утром 17 апреля на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись грузовик Scania и легковая Toyota Corolla Fielder — из-за ДТП площадь Энергетиков встала в глухую пробку.
Столкновение произошло около 9:50 недалеко от путепровода.
«Оба ехали в сторону Димитровского моста. Из-за аварии все наглухо встало, они перекрыли обе полосы», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По словам аваркомов, в ДТП никто не пострадал. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. По информации сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по Димитровскому мосту в 10:00 не превышала 5 км/ч.
Днём 14 апреля на Бердском шоссе у разъезда Иня в Новосибирске образовалась пробка — она собралась из-за дорожников, работающих на мосту.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс» (1), скриншот yandex.ru/maps (2)