Авария с грузовиком перекрыла движение по площади Энергетиков

В столкновении никто не пострадал

Утром 17 апреля на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись грузовик Scania и легковая Toyota Corolla Fielder — из-за ДТП площадь Энергетиков встала в глухую пробку.







Столкновение произошло около 9:50 недалеко от путепровода.





«Оба ехали в сторону Димитровского моста. Из-за аварии все наглухо встало, они перекрыли обе полосы», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс».





По словам аваркомов, в ДТП никто не пострадал. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. По информации сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по Димитровскому мосту в 10:00 не превышала 5 км/ч.









Днём 14 апреля на Бердском шоссе у разъезда Иня в Новосибирске образовалась пробка — она собралась из-за дорожников, работающих на мосту.

