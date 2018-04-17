Водитель «Тойоты» получил сотрясение в ДТП на перекрёстке
Вечером 16 апреля на Гусинобродском шоссе в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись Toyota Mark II, Toyota Corolla и Subaru Forester.
ДТП произошло в 21:00 недалеко от остановки «Куприна».
«Водитель 1995 года рождения на автомобиле Toyota Mark II двигался по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Доватора с левым поворотом на улицу Высоковольтную. Напротив дома
По информации городской автоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель Toyota Mark II. По предварительной информации, он получил сотрясение головного мозга. На месте аварии также работали спасатели МАСС, которые провели противопожарные мероприятия.
Вчера на улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска из кузова грузовика вывалился металлический лист, пробивший бензобак ехавшего навстречу «Шевроле». Из пробитого бензобака на дорогу вылилось топливо, которое спасателям пришлось заливать пеной.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску
Видео vk.com/mass54