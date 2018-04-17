На полигоне под Новосибирском спецназ эвакуировал мирных жителей

В основу тренировки легла боевая операция в Сирии
В основу тренировки легла боевая операция в Сирии

На новосибирском полигоне Шилово прошла тренировка спецназа Центрального военного округа — военные отрабатывали эвакуацию мирных жителей с территории условного противника.


По информации пресс-службы ЦВО, тренировка была основана на реальной операции, которую российские военные проводили в Сирии.


«Разгласить количество военнослужащих мы не можем. На полигоне в этот день занималось много военнослужащих. Были плановые занятия, итоговая проверка. Была отработка нормативов на огненно-штурмовой полосе», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.


В ходе тренировки военные отработали разведывательно-поисковые действия, обнаружение и эвакуацию мирных жителей, а также преодоление различных препятствий.


На прошлой неделе отряды спецназа Центрального военного округа, дислоцированные в Новосибирской области, получили новые бронеавтомобили «Тайфун-К»

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