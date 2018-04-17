«Шкода» показала свой самый маленький и дешёвый кроссовер

Skoda опубликовала первые изображения нового кроссовера Kamiq, который будет самым маленьким и самым доступным в новой линейке марки, он находится на ступеньку ниже модели Karoq.







«Автомобиль построен на платформе MQB. Его длина составляет 4390 мм, ширина – 1781 мм, высота – 1593 мм, колесная база – 2610 мм», — уточнили в Skoda. Новый паркетник на целых 28 см короче легковой «Октавии» и на 3,3 см уже неё. Предполагается, что Kamiq оснастят бензиновым атмосферным мотором 1,5 л мощностью 110 л.с. из нового семейства ЕА211 Evo. Автомобиль появится на рынке Китая уже в текущем году, о продажах в России пока не сообщается.





Напомним, в Новосибирске автомобили Skoda представляют два дилера — компании «Альт-Парк» и «Автомир Богемия Новосибирск».



















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