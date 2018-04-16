Цены на авиабилеты на международные рейсы могут существенно вырасти

Тарифы напрямую зависят от курса доллара и евро

В связи с падением курса рубля к доллару и евро в эту среду могут существенно подорожать авиабилеты на зарубежные рейсы. Об этом сообщили некоторые сервисы онлайн бронирования. Международная ассоциация воздушного транспорта предписывает еженедельную корректировку со вторника на среду стоимости билетов на международные рейсы в зависимости от курса валют.







«Тарифы напрямую зависят от курса, изменения происходят по средам. Когда курс скачет каждый день, тогда мы каждый день его и отслеживаем, если скачки глобальные. А вообще обновляется по средам. Это касается только международных рейсов в страны СНГ и дальнего зарубежья, по России цены в рублях», - рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ по телефону в справочной аэропорта Толмачево.







Ранее НГС писал, что в этом году существенно выросло число пассажиров, как международных, так и внутренних рейсов, вылетающих из аэропорта Толмачево.

