Девочка, родителей которой арестовали в Таиланде, вылетит в Новосибирск завтра вечером

Отца девочки обвиняют в ограблении
Отца девочки обвиняют в ограблении

10-летняя девочка, родителей которой арестовала полиция Таиланда, вылетит завтра рейсом авиакомпании S7 в Новосибирск. Её будет сопровождать представитель авиаперевозчика. Как рассказали в правительстве Новосибирской области, врио губернатора Андрей Травников, прочитав на НГС историю семьи Рыбаловых, распорядился помочь попавшей в беду девочке.


«Сегодня было дано поручение Андрея Александровича Травникова срочно разобраться со сложившейся ситуацией. Мы оперативно связались с Таиландом по двум каналам: рабочему с посольством Российской Федерации в Таиланде, с которым у нас есть оперативная связь, и с волонтерами, которые занимались информационным сопровождением этой ситуации с девочкой. В посольстве нам подтвердили информацию и сказали, что вопрос решен с точки зрения сопровождения девочки. Ее будет сопровождать представитель авиакомпании, она вылетает рейсом S7 завтра, 17 апреля, вечером в Иркутск и потом будет рейс из Иркутска в Новосибирск, который прибудет утром 18 апреля. Здесь, в Новосибирске, ее будет встречать ее тетя. После чего, насколько я понимаю, они вернутся на место постоянного проживания, то есть, скорее всего, уедут в Южноуральск.


Добровольцам была предложена помощь со стороны органов государственной власти, было отмечено, что вопрос находится на специальном контроле у врио губернатора Андрея Александровича Травникова, поэтому любое содействие будет оказано в данной ситуации», — рассказал корреспонденту НГС по телефону начальник управления международных связей администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Санников.


Сегодня днем НГС сообщал, что родители девочки были арестованы полицией Таиланда. Отца девочки обвиняют в ограблении, а ее мать — в соучастии и подготовке этого преступления.

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