Вагон поезда в новосибирском метро украсили фотографиями крови

Вагон поезда-музея украсили фотографиями новосибирской службы крови
Вагон поезда-музея украсили фотографиями новосибирской службы крови

Утром 17 апреля в составе метропоезда-музея начал ездить вагон, который показывает историю и современную жизнь новосибирской службы крови.


Запуск нового вагона приурочен к 80-летию службы крови Новосибирской области.


«Мы гордимся тем, что 80 лет центр крови существует и не потерял того уровня, на котором начал работать. Ровно 80 лет назад пять филиалов Центрального института переливания крови — российского и единственного на тот момент вообще в мире — стали самостоятельными центрами крови. <…> А дальше формировалась служба крови по всей России», — объяснил корреспонденту НГС главный врач Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов.


Он начал ездить сегодня утром, 17 апреля
Он начал ездить сегодня утром, 17 апреля


В вагоне можно увидеть архивные фотографии, показывающие работу службы крови в XX веке
В вагоне можно увидеть архивные фотографии, показывающие работу службы крови в XX веке


Первое переливание крови хирургическому больному от донора в Новосибирске было сделано в 1932 году. Но именно в 1938 году новосибирская станция переливания крови получила помещение площадью 385 кв. м в здании центральной поликлиники, сказано в исторической справке центра.


Большая часть выставки в метро посвящена донорам
Большая часть выставки в метро посвящена донорам


В вагоне размещены архивные фотографии, показывающие первые технологии забора крови и её переливания в начале прошлого века. Также на стенах вагона можно увидеть снимки современных лабораторий центра крови, фотографии выездных акций, донорских династий и рекордсменов-доноров. Некоторые из современных снимков, размещённых в вагоне, сделали фотографы НГС.


По оценке главного врача центра, в Новосибирской области каждый год сдают кровь около 40 тысяч человек
По оценке главного врача центра, в Новосибирской области каждый год сдают кровь около 40 тысяч человек


Главврач подчеркнул, что выставкой в поезде-музее центр благодарит доноров — ежегодно банк крови пополняют около 40 тысяч новосибирцев. Константин Хальзов добавил, что вагон будет курсировать в метрополитене минимум до осени. 


Ранее в поезде-музее презентовали вагон с редкими фотографиями Монумента Славы.

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