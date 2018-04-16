Новосибирцы добились сноса пристройки к «сталинке» на Авиастроителей

Пристройка не соответствовала нормам безопасности

Жители дома на улице Авиастроителей, 14 в Дзержинском районе Новосибирска через суд заставили владельца магазина снести пристройку к их дому.





Собственники квартир обратились в Дзержинский районный суд с требованием демонтировать пристройку — судья удовлетворил иск ТСЖ. Однако владелец магазина не соглашался сделать это добровольно, сообщили корреспонденту НГС в управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.





«49-летний гражданин Б. является собственником нежилого помещения, расположенного на первом этаже дома, используемого в качестве магазина. Мужчина с внутренней стороны двора пристроил хозблок, используя его в качестве склада, а также места установки вентялиционно-холодильного оборудования. <...> Кроме того, незаконное строение располагалось на земельном участке, принадлежащем жильцам дома, и затрудняло ремонт общего имущества», — рассказали подробности судебные приставы.





Владелец магазина построил хозблок на территории ТСЖ





Судебные приставы заставили предпринимателя исполнить решение суда. «Собственнику предстоит возместить жильцам многоквартирного дома все расходы по демонтажу хозблока, мешавшего им производить ремонт имущества», — добавили в ведомстве.





По данным сервиса 2ГИС, по адресу улица Авистроителей, 14 сейчас работает два магазина: супермаркет «Ярче!» и продуктовый магазин ООО «Велий».





Совсем недавно НГС рассказывал об истории соцгородка завода им. Чкалова: дом на Авиастроителей, 14 тоже находится в этом квартале.