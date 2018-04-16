На улицах Новосибирска распустились жёлтые весенние цветы

Цветы мать-и-мачехи появляются раньше листьев
Цветы мать-и-мачехи появляются раньше листьев

В Новосибирске расцвела мать-и-мачеха — горожане начали замечать первые соцветия в разных районах города.


«Это одно из самых первых растений, появляющихся по весне. Очень полезное растение, часто используется в народной медицине. У этого растения цветы появляются раньше листьев. Мать-и-мачеха очень похожа на одуванчик, и их часто путают», — рассказала корреспонденту НГС садовод-любитель Алиса Богомолова.


По словам Богомоловой, первые цветки растения заметили в Советском районе города, в Академгородке и у разъезда Иня. Корреспондент НГС видел несколько цветов мать-и-мачехи и в Ленинском районе.


Одним из первых в Новосибирске зацвёл крокус — первые цветы появились на месте растаявшего снега. 

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