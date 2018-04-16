«Будто сердце новое»: новосибирские врачи вылечили коммунальщика с необычной фамилией

Вэтта Окотэтто выпишется из клиники на этой неделе и поедет домой к жене и детям

Новосибирская клиника Мешалкина спасла 46-летнего коммунальщика Вэтту Окотэтто, который восемь лет не подозревал о серьёзной сердечной болезни. Он стал юбилейным пациентом, которому сделали сложную операцию по замене клапана.







«Диспансеризация идёт по всей России — и вот во время диспансеризации выявили шум. Врач-терапевт направил к кардиологу — тот ахнул: лет 8 уже прогрессирует болезнь. <…> Раньше я по молодости увлекался лыжами, бегал. Потом 90-е годы, маленько противоположный образ жизни…





А недавно решил попробовать снова на лыжах — три километра, и упал. Понял, что действительно надо лечиться ехать», — рассказал корреспонденту НГС пациент клиники, 46-летний Вэтта Окотэтто.







Он рассказал, что уже 26 лет работает в коммунальной сфере — оператором котельных установок, но заверил, что работа не сильно тяжёлая и скоро он к ней вернётся.







Диагноз Вэтте поставили ещё в больнице по месту жительства — аортальная недостаточность, которая требовала замены клапана. Терапевт предложила пациенту поехать на операцию в Омск или в Новосибирск, и в итоге Вэтта Окотэтто выбрал клинику Мешалкина, сюда он приехал из родного села Аксарка недалеко от Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе.







«Квоту… Долго ждал её — года два или полтора. Я, конечно, с возмущением отнёсся, что так долго, вдруг я не выживу?» — вспомнил он. По его словам, боли в сердце он не чувствовал — только неприятное жжение в груди, но всё равно опасался за своё здоровье.







Вэтта Михайлович пробыл в клинике две недели. До этого он долго ждал квоту





Окотэтто приехал в Новосибирск 28 марта, а 2 апреля ему уже сделали операцию — сложную процедуру Росса. Мужчина стал пациентом хирурга-рекордсмена, главы клиники Александра Караськова — он сделал тысячную операцию по этой технологии.







Как объяснили в клинике Мешалкина, хирурги заменили поражённый аортальный клапан на собственный клапан лёгочной артерии.







Александр Караськов (на фото) сделал тысячу сложных операций Росса — по оценке клиники, он поставил мировой рекорд





«Сама технология сравнивается по сложности с пересадкой сердца. Некоторые считают, что эта технология сложнее. Смысл такой, что на место поражённого клапана в сердце человека и изменённых структур аортального корня имплантируется его же клапан, но взятый из правых отделов сердца, который по своим характеристикам не уступает естественному», — объяснил заведующий отделением хирургии клапанных пороков сердца Дмитрий Астапов.







После этой процедуры пациент может вернуться к полноценной жизни — без ограничений на любую физическую нагрузку, заверили в клинике.







Сам пациент отметил, что чувствует себя хорошо — «будто приобрёл новое сердце». На этой неделе он выпишется и поедет домой к жене и троим детям.







Ранее новосибирские кардиохирурги спасли молодого сибирского «богатыря» с редкой болезнью, которая убивает 70% пациентов. Врачам удалось восстановить его разрушенное сердце — тоже с помощью операции Росса.

