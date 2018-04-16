Лист железа пробил иномарке бензобак на Немировича-Данченко: дорогу залили пеной

В ДТП никто не пострадал

Днём 16 апреля на улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска из кузова грузовика вывалился металлический лист, пробивший бензобак ехавшего навстречу «Шевроле». Из пробитого бензобака на дорогу вылилось топливо, которое спасателям пришлось заливать пеной.





Инцидент произошёл около 13:30 недалеко от остановки «Облбольница».





«Я двигался в сторону Коммунального моста. Навстречу мне ехал этот грузовик. То ли ветром подхватило (металлический лист. — А.С.), то ли по инерции он вылетел и под мою машину. Я пытался затормозить, но не успел. Лист пробил бензобак, он пластиковый в автомобиле. Я остановился, выключил клемму и вызвал МЧС. Водитель грузовика уехал с места ДТП. Номеров не запомнил, было не до этого», — рассказал корреспонденту НГС водитель Денис Изотов, чьему «Шевроле» пробило бак.





Спасатели смывали разлитое топливо пеной и водой





В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили. По информации спасателей, для смыва топлива понадобилась одна автоцистерна. По словам автовладельца, нанесённый ущерб превысил 15 тысяч рублей. Сейчас Денис просит свидетелей происшествия откликнуться, чтобы найти водителя грузовика.





«Он должен был услышать, что у него что-то вывалилось. Лист длиной три метра, а шириной полтора. Я хотел бы найти его. Если он возместит ущерб — решим всё мирно, я не хочу ломать человеку жизнь. <...> Сотрудники ГИБДД всё оформили, объявили автомобиль в розыск за то, что он скрылся. Может быть, его камеры засекли», — поделился владелец иномарки.





Владелец иномарки ищет свидетелей случившегося





Вечером 13 апреля на площади Ленина из автомобиля разлилось топливо — пожарные смыли его с асфальта водой и пеной.

