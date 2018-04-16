«Чересчур» или «через чур»: названы самые частые ошибки новосибирцев в «Тотальном диктанте»

Новосибирцев смутили слова «не спеша» и «чересчур»

В Новосибирске заканчивают проверять «Тотальный диктант» — филологи назвали самые распространённые ошибки, которые допустили участники акции.





О самых частых ошибках рассказала заведующая кафедрой общего и русского языкознания Гуманитарного института НГУ Наталья Кошкарёва.





Чаще всего новосибирцы ошибались в слове «не спеша» — почти половина участников написали его слитно.





Среди других распространённых ошибок — написание слов «чересчур», «сомнамбулический», «приобретали», удвоенной «н» в слове «квашеная», а также расстановка знаков препинания в бессоюзных предложениях — двоеточий и тире.





Работы новосибирцев ещё проверяют, но предварительно организаторы говорят, что пятёрки получат 3–4% участников. Результаты всех участников обещают разместить на сайте акции сегодня, 16 апреля, после 23:00 по новосибирскому времени.





По оценкам организаторов, всего диктант написали более 227 тысяч человек по всему миру. Новосибирск стал третьим из 720 городов по числу участников — здесь его написали 7 тысяч новосибирцев. Больше — только в Москве и Санкт-Петербурге.





«Тотальный диктант» провели в прошедшую субботу, 14 апреля. Участникам прочитали отрывки из нового романа татарской писательницы Гузель Яхиной.