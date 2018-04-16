Мобильные операторы начали блокировать Telegram в Новосибирске
Абоненты «МегаФона» сообщили в социальных сетях, что сегодня, 16 апреля, мессенджер Telegram перестал обновлять ленту — пользователи больше не могут отправлять и получать сообщения в приложении. Сейчас в строке статуса подключения в приложении написано «Connecting» — «Идёт подключение».
В пресс-службе «МегаФона» корреспонденту НГС подтвердили блокировку. «Мы выполняем требования Роскомнадзора, все вопросы нужно адресовать им. На текущий момент действительно серверы Telegram находятся в чёрном списке», — сообщил представитель мобильного оператора в Новосибирске.
В минувшую пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России. Владельцы мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
«Распространяемые сведения предоставляют угрозу Российской Федерации и жизням граждан. В связи с этим мы просим удовлетворить иск в полном объёме», — цитирует ТАСС представителя Роскомнадзора.
Спустя несколько часов после первых сообщений о начале блокировки Telegram отправил пользователям уведомление, что мессенджер может работать нестабильно без VPN.
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Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот мессенджера Telegram (2,3)