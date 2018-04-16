Мобильные операторы начали блокировать Telegram в Новосибирске

Приложение Telegram перестало работать на редакционном телефоне — оно не может установить связь и показывает статус «Connecting...» (устанавливается соединение)
Приложение Telegram перестало работать на редакционном телефоне — оно не может установить связь и показывает статус «Connecting...» (устанавливается соединение)

Абоненты «МегаФона» сообщили в социальных сетях, что сегодня, 16 апреля, мессенджер Telegram перестал обновлять ленту — пользователи больше не могут отправлять и получать сообщения в приложении. Сейчас в строке статуса подключения в приложении написано «Connecting» — «Идёт подключение».


В пресс-службе «МегаФона» корреспонденту НГС подтвердили блокировку. «Мы выполняем требования Роскомнадзора, все вопросы нужно адресовать им. На текущий момент действительно серверы Telegram находятся в чёрном списке», — сообщил представитель мобильного оператора в Новосибирске.


В минувшую пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России. Владельцы мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.


«Распространяемые сведения предоставляют угрозу Российской Федерации и жизням граждан. В связи с этим мы просим удовлетворить иск в полном объёме», — цитирует ТАСС представителя Роскомнадзора.


Пользоваться Telegram в России теперь невозможно без использования прокси-серверов или соединения через VPN, которое вне закона с прошлого года
Пользоваться Telegram в России теперь невозможно без использования прокси-серверов или соединения через VPN, которое вне закона с прошлого года


Спустя несколько часов после первых сообщений о начале блокировки Telegram отправил пользователям уведомление, что мессенджер может работать нестабильно без VPN.


Telegram предупредил пользователей, что мессенджер может работать с перебоями без VPN
Telegram предупредил пользователей, что мессенджер может работать с перебоями без VPN


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