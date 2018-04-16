Власти остановили стройку на Бориса Богаткова — её начали без разрешения

Стройплощадка захватывает значительную часть тротуара по нечётной стороне улицы Бориса Богаткова

В мэрии Новосибирска объяснили захват тротуара на улице Бориса Богаткова для строительства торгового центра — саму стройку остановили до получения всех документов.







Напомним, неделю назад жители домов в районе остановки «Молодёжная» обнаружили, что на пустовавшем участке между домами вырубили деревья и начали огораживать площадку для строительства, прихватив часть тротуара вдоль улицы Бориса Богаткова.







Городские власти подтвердили планы на строительство и пояснили, что снос деревьев проводился с их согласования, а участок, сегодня занятый тротуаром, выделен для «размещения элементов благоустройства».





Разрешение на проведение земляных работ было выдано 5 апреля. При этом арендатор с получения первого разрешения на строительство успел смениться: сегодня это ООО «Квартал». При том в мэрии не уточнили, какая из трёх занимающихся строительством компаний с таким названием начала работы.







При этом в мэрии признали, что разрешение на строительство пока не выдано. «Администрацией Октябрьского района направлено письмо в адрес арендатора о приостановке работ, — отчитались в мэрии. — <…> В департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 11 апреля 2018 года состоялось совещание с участием представителей структурных подразделений мэрии города Новосибирска, по результатам которого застройщику ООО "Квартал" предложено приостановить работы на земельном участке до получения разрешения на строительство».







По информации муниципального портала и сайта департамента строительства и архитектуры, пока разрешительной документации мэрия не выдавала.

