Власти остановили стройку на Бориса Богаткова — её начали без разрешения

Стройплощадка захватывает значительную часть тротуара по нечётной стороне улицы Бориса Богаткова
Стройплощадка захватывает значительную часть тротуара по нечётной стороне улицы Бориса Богаткова

В мэрии Новосибирска объяснили захват тротуара на улице Бориса Богаткова для строительства торгового центра — саму стройку остановили до получения всех документов.


Напомним, неделю назад жители домов в районе остановки «Молодёжная» обнаружили, что на пустовавшем участке между домами вырубили деревья и начали огораживать площадку для строительства, прихватив часть тротуара вдоль улицы Бориса Богаткова.


Городские власти подтвердили планы на строительство и пояснили, что снос деревьев проводился с их согласования, а участок, сегодня занятый тротуаром, выделен для «размещения элементов благоустройства». 


Разрешение на проведение земляных работ было выдано 5 апреля. При этом арендатор с получения первого разрешения на строительство успел смениться: сегодня это ООО «Квартал». При том в мэрии не уточнили, какая из трёх занимающихся строительством компаний с таким названием начала работы.


При этом в мэрии признали, что разрешение на строительство пока не выдано. «Администрацией Октябрьского района направлено письмо в адрес арендатора о приостановке работ, — отчитались в мэрии. — <…> В департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 11 апреля 2018 года состоялось совещание с участием представителей структурных подразделений мэрии города Новосибирска, по результатам которого застройщику ООО "Квартал" предложено приостановить работы на земельном участке до получения разрешения на строительство».


По информации муниципального портала и сайта департамента строительства и архитектуры, пока разрешительной документации мэрия не выдавала.

Прочтений: 5991
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (53)53
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено