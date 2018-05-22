Министры с увесистыми портфелями: областные чиновники отчитались о миллионах и машинах

Сведения о доходах министров появились на официальном сайте областного правительства

Члены правительства Новосибирской области опубликовали данные о своих доходах за 2017 год — самым состоятельным оказался врио министра здравоохранения Олег Иванинский.







Информация об этом появилась сегодня, 22 мая, на сайте регионального правительства.







Самый большой доход задекларировал врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский — 7,5 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом сумма его дохода увеличилась более чем в два раза. Собственности у врио министра нет. На его супругу записаны гараж и Toyota Highlander, за год она получила доход в размере 4,3 миллиона рублей.







На втором месте по объёму дохода оказался врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов — 5,3 миллиона рублей. В собственности чиновника — четыре квартиры площадью от 43,4 до 81,5 квадратов: двумя из них Нелюбов владеет на праве долевой собственности, ещё двумя — единолично. Также за ним числится половина земельного участка площадью 732 квадратных метра.







Третье место занимает врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников с доходом 4,3 миллиона рублей. У Решетникова есть земельный участок площадью 843 квадрата, внедорожник Nissan X-TRAIL, место на подземной парковке, а также квартира площадью 95,5 квадратных метра, которой врио министра владеет вместе с супругой. На его жену также записаны гараж и место на подземной автостоянке, за год она получила доход в размере 2,4 миллиона рублей.







Врио первого замгубернатора Юрий Петухов задекларировал 4,2 миллиона рублей. В собственности у чиновника по-прежнему квартира площадью 55 квадратных метров и участок земли площадью 1,2 тысячи квадратов. У супруги Юрия Петухова есть земельный участок такого же размера, Hyundai Santa Fe и доля в квартире площадью 118,4 квадратных метра. Годовой доход супруги — 168 тысяч рублей.







Также свои доходы сегодня раскрыл врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. По сравнению с 2016 годом заработок главы региона существенно снизился.