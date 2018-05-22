Переехал в Сибирь и в деньгах потерял: Травников отчитался о доходах
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников впервые раскрыл свои доходы на должности главы региона.
Сведения о доходах Травникова появились на сайте областного правительства сегодня, 22 мая.
Согласно декларации, в 2017 году врио губернатора получил доход в размере 4 миллионов 685 тысяч рублей.
До переезда в Новосибирск в октябре прошлого года Андрей Травников занимал должность мэра Вологды. На этом посту в 2016 году, согласно документам на сайте администрации Вологды, он декларировал более высокий доход — 5,49 миллиона рублей. Уже тогда в его собственности были квартира площадью 40 квадратных метров, доли ещё в двух квартирах (78,3 и 122,3 квадрата) и три гаражных бокса. Кроме того, чиновник владеет двумя легковыми автомобилями — Nissan X-Trail и KIA Sorento, автоприцепом и снегоходом Yamaha.
В 2017 году список имущества остался прежним.
Супруге Травникова по-прежнему принадлежат два земельных участка, два жилых дома и четверть квартиры площадью 122,3 квадрата. За 2017 год она заработала немногим более 19 тысяч рублей.
Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в прошлом году отчитался о доходе в 4,8 миллиона рублей.
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Кирилл Шматков, Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова