Переехал в Сибирь и в деньгах потерял: Травников отчитался о доходах

Травников отчитался о своих доходах сегодня, 22 мая

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников впервые раскрыл свои доходы на должности главы региона.





Сведения о доходах Травникова появились на сайте областного правительства сегодня, 22 мая.





Согласно декларации, в 2017 году врио губернатора получил доход в размере 4 миллионов 685 тысяч рублей.





До переезда в Новосибирск в октябре прошлого года Андрей Травников занимал должность мэра Вологды. На этом посту в 2016 году, согласно документам на сайте администрации Вологды, он декларировал более высокий доход — 5,49 миллиона рублей. Уже тогда в его собственности были квартира площадью 40 квадратных метров, доли ещё в двух квартирах (78,3 и 122,3 квадрата) и три гаражных бокса. Кроме того, чиновник владеет двумя легковыми автомобилями — Nissan X-Trail и KIA Sorento, автоприцепом и снегоходом Yamaha.



В 2017 году список имущества остался прежним.





Супруге Травникова по-прежнему принадлежат два земельных участка, два жилых дома и четверть квартиры площадью 122,3 квадрата. За 2017 год она заработала немногим более 19 тысяч рублей.





Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в прошлом году отчитался о доходе в 4,8 миллиона рублей.

