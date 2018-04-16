Водителю стало плохо за рулём: трёхлетний ребёнок пострадал в ДТП на улице Гоголя
Днём 16 апреля на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota и LADA — причиной столкновения стало плохое самочувствие водителя «Тойоты».
ДТП случилось около 13:00 недалеко от дома
«LADA Granta и Toyota Lite Ace двигались по Гоголя со стороны Красного проспекта в сторону Ипподромской в среднем ряду. Granta остановилась в плотном потоке. Водителю за рулём "Тойоты" стало плохо, и он врезался в стоящий автомобиль "Лада"», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».
В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что водитель 1956 года столкнулся с автомобилем LADA Granta, двигавшимся в попутном направлении.
«Врачи скорой помощи увезли водителя "Тойоты", а также пассажиров "Лады": женщину и трёхлетнего ребёнка», — рассказали корреспонденту НГС в городской автоинспекции.
Похожее ДТП случилось в августе прошлого года — тогда водителю «Ижа» стало плохо за рулём, он врезался во встречную «Тойоту».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus