Водителю стало плохо за рулём: трёхлетний ребёнок пострадал в ДТП на улице Гоголя

Водителю иномарки стало плохо за рулём
Водителю иномарки стало плохо за рулём

Днём 16 апреля на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota и LADA — причиной столкновения стало плохое самочувствие водителя «Тойоты».


ДТП случилось около 13:00 недалеко от дома № 34 на улице Гоголя.


«LADA Granta и Toyota Lite Ace двигались по Гоголя со стороны Красного проспекта в сторону Ипподромской в среднем ряду. Granta остановилась в плотном потоке. Водителю за рулём "Тойоты" стало плохо, и он врезался в стоящий автомобиль "Лада"», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что водитель 1956 года столкнулся с автомобилем LADA Granta, двигавшимся в попутном направлении. 


Оба автомобиля двигались по улице Гоголя в плотном потоке
Оба автомобиля двигались по улице Гоголя в плотном потоке


«Врачи скорой помощи увезли водителя "Тойоты", а также пассажиров "Лады": женщину и трёхлетнего ребёнка», — рассказали корреспонденту НГС в городской автоинспекции.


Похожее ДТП случилось в августе прошлого года — тогда водителю «Ижа» стало плохо за рулём, он врезался во встречную «Тойоту».

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