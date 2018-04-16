Сибирячка нашла на берегу реки 2 тысячи огромных ртутных градусников

Ртутные градусники коробками в Советском районе находят уже не в первый раз
Ртутные градусники коробками в Советском районе находят уже не в первый раз

Недалеко от водного канала в микрорайоне «Шлюз» в Советском районе Новосибирска нашли около 2000 ртутных градусников — часть из них была разбита. 


«Женщина мне позвонила и сообщила, что в районе нижнего канала шлюза находится большое количество градусников. До воды было около трёх метров. Какая-то часть была разбита. Но я всё убрал. Вместе с землёй. <…> Это промышленные градусники, длиной сантиметров сорок. В быту они не применяются. Раньше использовались, например, в системе ЖКХ. <...> В этом градуснике ртути, наверное, раз в 100 больше, чем в медицинском», — сообщил корреспонденту начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.


Градусники были выброшены прошлой зимой, предположил Юрий Перязев. Но кто это сделал, пока не установлено: на найденных коробках нет никаких опознавательных меток. Начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району попросил всех, кто что-либо знает о владельцах этих градусников, сообщить лично ему либо в редакцию НГС.


По статье 247 УК РФ за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов грозит до 5 лет лишения свободы, а в случае, если в результате этого наступила смерть человека или массовое заболевание, — до 8 лет.


Ртутные градусники в большом количестве в Советском районе находили и раньше. В октябре 2017 года на территории гаражного комплекса на улице Пасечной была обнаружена целая коробка термометров. Опасную находку тогда забрали вызванные сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Прочтений: 7910
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (48)48
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено