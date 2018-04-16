Оперативное фото: полиция Таиланда задерживает Николая Рыбалова

Волонтёры благотворительной организации «Твори добро» объявили о поиске добровольца, который сможет сопроводить 10-летнюю девочку на рейс из Таиланда в Новосибирск 17 апреля.





«Папа её был арестован, мама тоже была вчера арестована, — рассказала корреспонденту НГС по телефону волонтёр благотворительной организации Мила. — Поэтому девочку передали в детприёмник. У нас группа волонтёров, которая помогает русским, которые попали в беду. У нас есть переводчики, адвокаты. Поэтому вся информация с первых рук. Отца девочки обвиняют в нападении на тайку, он украл мешок с деньгами, в котором было примерно 630 тысяч бат, это примерно миллион рублей. Их с женой задержали в аэропорту. Человек не признаёт пока свою вину».







Девушка уточнила, что ребёнка должны сопроводить на рейс S7. В Новосибирске девочку должна встретить тётя. Сейчас россиянка находится вместе с волонтёром в детском распределителе для детей, чьи родители попали в тюрьму.





Дочь задержанных россиян находится в детском распределителе





По информации местного русскоязычного издания Now Pattaya, уроженцев Челябинска 33-летнего Николая Рыбалова и 32-летнюю Юлию Рыбалову задержали по подозрению в попытке ограбления пункта обмена валюты в Паттайе.







По версии полиции, 14 апреля в 8:37 мужчина напал на работницу павильона по обмену валюты, избил её, выхватил сумку и сбежал. Мужчина был задержан в аэропорту Суварнабхуми при попытке покинуть Таиланд с награбленным. На следующий день, 15 апреля, в Паттайе была задержана жена подозреваемого Юлия Рыбалова — ей может быть предъявлено обвинение в пособничестве.





10-летняя дочь задержанных россиян была помещена в детский приёмник.





По словам волонтёров, представители консульства РФ в Таиланде уже связались с тётей девочки Любовью. Общаться с корреспондентом НГС родственница задержанных отказалась.





Друзья семьи Рыбаловых рассказали, что до поездки в Таиланд задержанные жили в Южноуральске. У Николая был свой бизнес, связанный с платёжными терминалами. Юлия была соцработником.





«Когда они решили из России уехать, жена [Николая] стала заниматься сетевым маркетингом, — рассказал корреспонденту НГС друг семьи Александр. — В Таиланде они собирались жить. У них была квартира, они всё продали. Они всегда в достатке жили, не было такого, чтобы бедствовали».







Мужчина пояснил, что из России Рыбаловы уехали три месяца назад, после того как мама Юлии умерла от рака, как и мать Николая.





Рыбаловы считали, что в России плохая экология и здесь они рискуют заболеть. Поэтому Николай и Юлия приняли решение уехать навсегда в Таиланд.





«Думаю, они просто неправильно распределили свои средства, деньги у них закончились. Там же всё раза в два дороже, сейчас ещё бат раза в два подорожал из-за доллара. От безысходности он и пошёл на этот поступок, — считает Александр. — Он не какой-то маньяк, не убийца, как в комментариях сейчас пишут. Это на нервах всё произошло, он делал всё для семьи. Я его знаю лет 10–15. С положительной стороны везде всегда... Он не пил, не курил, всегда занимался спортом. Все всегда на него равнялись».







Сослуживец Николая Андрей рассказал, что Николай воевал в Чечне. «Николай — хороший солдат, и я сомневаюсь, что он это сделал», — подчеркнул Андрей.





По сообщению тайских СМИ, нападение на обменник может стоить Николаю Рыбалову пожизненного заключения в тайской тюрьме.





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