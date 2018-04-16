Беглого новосибирского депутата задержали в Польше

В Грузии Гордеев строит и продаёт частные дома

Предприниматель и бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Гордеев был задержан в Варшаве, куда приехал в отпуск с семьёй.







Как написал Гордеев в своем блоге в «Живом журнале», «из запланированных двух недель семейного отдыха в Варшаве на экскурсии и прогулки пришлось 3 дня, остальное время пришлось провести в тюрьме Польши». Причиной задержания стал запрос российских правоохранительных органов, который был направлен в Интерпол. Задержали Гордеева, как стало известно сегодня, прямо в аэропорту Варшавы ещё 1 апреля.







Основанием для задержания стало уголовное дело, которое было ещё в 2010 году возбуждено в России против Гордеева по статье 159 УК РФ (мошенничество).





Сам Дмитрий Гордеев своей вины не признает.





После того, как в России Гордеева объявили в розыск, в 2011 году он попросил политического убежища в Грузии, где живет сейчас с семьей и занимается, по его словам, частным девелопментом: находит подходящие участки, строит дома и продаёт их.







По признанию Гордеева, задержание стало для него неожиданностью, поскольку с момента получения вида на жительства в Грузии он уже путешествовал в Европу, «без проблем получая визы» (до того, как в 2017 году Евросоюз отменил их для Грузии).







Суд выпустил экс-депутата из тюрьмы, тем не менее, Гордееву запрещено покидать Польшу до момента разбирательства его дела по существу.

