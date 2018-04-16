Беглого новосибирского депутата задержали в Польше

В Грузии Гордеев строит и продаёт частные дома
В Грузии Гордеев строит и продаёт частные дома

Предприниматель и бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Гордеев был задержан в Варшаве, куда приехал в отпуск с семьёй.


Как написал Гордеев в своем блоге в «Живом журнале», «из запланированных двух недель семейного отдыха в Варшаве на экскурсии и прогулки пришлось 3 дня, остальное время пришлось провести в тюрьме Польши». Причиной задержания стал запрос российских правоохранительных органов, который был направлен в Интерпол. Задержали Гордеева, как стало известно сегодня, прямо в аэропорту Варшавы ещё 1 апреля.


Основанием для задержания стало уголовное дело, которое было ещё в 2010 году возбуждено в России против Гордеева по статье 159 УК РФ (мошенничество). 


Сам Дмитрий Гордеев своей вины не признает.


После того, как в России Гордеева объявили в розыск, в 2011 году он попросил политического убежища в Грузии, где живет сейчас с семьей и занимается, по его словам, частным девелопментом: находит подходящие участки, строит дома и продаёт их.


По признанию Гордеева, задержание стало для него неожиданностью, поскольку с момента получения вида на жительства в Грузии он уже путешествовал в Европу, «без проблем получая визы» (до того, как в 2017 году Евросоюз отменил их для Грузии).


Суд выпустил экс-депутата из тюрьмы, тем не менее, Гордееву запрещено покидать Польшу до момента разбирательства его дела по существу.

Прочтений: 10900
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено