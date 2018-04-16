На Красном проспекте встали троллейбусы

На перекрёстке скопилось несколько троллейбусов
На перекрёстке скопилось несколько троллейбусов

Днём 16 апреля в Новосибирске на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина остановились троллейбусы.


В диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС сообщили, что на линии повреждён провод. «На устранение уйдет около 15 минут», — пояснили в диспетчерской.


По наблюдениям корреспондента НГС, троллейбусы двигаются по улице Советской, где находится резервная линия. По информации на сайте ЦУГАЭТа, около 13:40 на перекрёстке стояло пять троллейбусов.


По данным карты на сайте ЦУГАЭТ, на Красном проспекте встали пять троллейбусов
По данным карты на сайте ЦУГАЭТ, на Красном проспекте встали пять троллейбусов


В конце марта похожая ситуация сложилась на площади Маркса: тогда троллейбусы встали из-за обрыва проводов

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