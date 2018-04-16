На Красном проспекте встали троллейбусы
Днём 16 апреля в Новосибирске на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина остановились троллейбусы.
В диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС сообщили, что на линии повреждён провод. «На устранение уйдет около 15 минут», — пояснили в диспетчерской.
По наблюдениям корреспондента НГС, троллейбусы двигаются по улице Советской, где находится резервная линия. По информации на сайте ЦУГАЭТа, около 13:40 на перекрёстке стояло пять троллейбусов.
В конце марта похожая ситуация сложилась на площади Маркса: тогда троллейбусы встали из-за обрыва проводов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова
Скриншот nskgortrans.ru