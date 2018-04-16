На Красном проспекте встали троллейбусы

На перекрёстке скопилось несколько троллейбусов

Днём 16 апреля в Новосибирске на перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина остановились троллейбусы.





В диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС сообщили, что на линии повреждён провод. «На устранение уйдет около 15 минут», — пояснили в диспетчерской.





По наблюдениям корреспондента НГС, троллейбусы двигаются по улице Советской, где находится резервная линия. По информации на сайте ЦУГАЭТа, около 13:40 на перекрёстке стояло пять троллейбусов.





По данным карты на сайте ЦУГАЭТ, на Красном проспекте встали пять троллейбусов





В конце марта похожая ситуация сложилась на площади Маркса: тогда троллейбусы встали из-за обрыва проводов.