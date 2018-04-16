Видео: по улицам Новосибирска пронёсся тревожный вой сирен

Вой сирен продолжался меньше минуты

Днём 16 апреля в Новосибирске завыли сирены.







Тревожный вой в центре города раздался в 13:35 и продолжался меньше минуты.





Ранее в МЧС поясняли, что это тренировка по оповещению населения, и просили новосибирцев не паниковать.







После воя сирен на экранах в метро, в аэропорту Толмачёво, на площади Ленина и трёх железнодорожных вокзалах Новосибирска вывели заставку с информацией о проверке технического состояния системы оповещения. Параллельно с этим в эфире девяти радиостанций диктор объявил о том, что проводится проверка.







